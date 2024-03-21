В ФТС назвали ненужным порог беспошлинного ввоза товаров в Россию

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Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что любой импорт в Россию должен облагаться справедливой пошлиной, стране не нужны пороги беспошлинной торговли. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие пороги лишь искажают картину внешней торговли.

Если хотите мое личное мнение, я об этом говорю уже восемь лет, и во Всемирной торговой организации, когда мы председательствовали, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть, — заявил Давыдов, отвечая на вопрос о предстоящем снижении порога не облагаемого пошлиной ввоза товаров.

В России порог беспошлинного ввоза товаров до 2019 года составлял €1000, потом его снижали несколько раз. С января 2020 года порог составлял €200, в апреле 2022 года на уровень €1000 его временно вернула Евразийская экономическая комиссия. С апреля 2024 года потолок должен снизиться до €200 евро (порядка 19 900 рублей по курсу Центробанка).

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к правительству и в Госдуму с предложением повысить ввозные пошлины для вина из стран НАТО до 200%. АВВР хотела бы также отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого и крепленого вина, поставляемого из Грузии, добавил он.