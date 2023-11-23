Россиян будут штрафовать вместо иноагентов на 500 тыс. рублей: что известно Свириденко: публикация материалов иноагентов будет грозить штрафом в полмиллиона

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Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил об увеличении штрафов для распространителей материалов иностранных агентов. Кого это коснется и как сейчас наказывают за публикации иноагентов?

Как будут штрафовать

По словам Свириденко, в отношении лиц, распространяющих материалы иностранных агентов без соответствующей маркировки, начнут применять штрафы в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Замминистра уточнил, что речь идет не о самих иноагентах, а о тех, кого стали называть третьими лицами.

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а забыл промаркировать (статус иноагента. — NEWS.ru). Книги — то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. рублей штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — пояснил Свириденко в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Кто такие «третьи лица»

Как уточнил замминистра юстиции, это касается, в частности, книжных издательств и средств массовой информации.

«Это то, что касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего. У нас в конце ноября приказ будет подписан министром, постановление правительства, и мы уже будем применять (штрафы. — NEWS.ru). Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет», — добавил Свириденко.

Кто предлагал ужесточить закон об иноагентах

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный 22 ноября 2023 года заявил, что необходимо ужесточить законодательство в сфере института иноагентов. По его словам, правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными.

«Необходимо, конечно же, совершенствовать законодательство как с точки зрения, на мой взгляд, усиления карательной политики государства, так и с точки зрения создания превентивных механизмов, чтобы тлетворное влияние таких лиц максимально минимизировать в нашем обществе», — сказал Выборный в комментарии РИА Новости.

Что сейчас грозит за публикацию материалов иноагентов

Российские СМИ несут административную ответственность за распространение материалов иноагентов, отмечается в публикации на сайте Роскомнадзора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как уточняется, с 11 мая 2021 года в России вступили в силу изменения в законодательство, связанные с вопросами распространения материалов зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также российских юридических лиц, включенных в реестр СМИ-иноагентов, который ведет Минюст России.

«Сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма направлена на информирование российского читателя о том, что СМИ-иноагент преследует интересы других государств», — сообщается на сайте надзорного органа.

Штрафы за нарушение закона об иноагентах предусмотрены как для простых граждан, так и для должностных и юридических лиц.

«Распространение в СМИ, а также в материалах СМИ в социальных сетях и других площадках в интернете сообщений или материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (ч. 2.4 ст. 13.15 КоАП РФ)», — говорится на сайте Роскомнадзора.

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