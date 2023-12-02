Россия вернулась в топ крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз Евростат: Россия впервые с марта вошла в топ крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия вновь занимает лидирующие позиции по поставкам зерна в Евросоюз, следует из данных Евростата. Страна вернулась в топ впервые с марта прошлого года. Причиной этому стало резкое наращивание поставок со стороны стран ЕС в сентябре текущего года.

Согласно данным Евростата, двумя месяцами ранее ЕС закупил на 22% больше российского зерна. Всего в страны Евросоюза было поставлено 180 тысяч тонн. Это позволило России занять сразу четвертое место среди крупнейших импортеров.

При этом главным направление импорта для ЕС стала Украина, которой удалось увеличить поставки на один процент. Вторую строчку заняла Бразилия, нарастившая экспорт своей сельскохозяйственной продукции до 1,1 млн тонн. Топ-3 замкнула Турция с показателем 204 тысячи тонн, а пятое место заняла Канада, чьи продажи зерна составили 139 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что власти России допускают введение запрета на экспорт зерна. Соответствующее решение будет принято, если запасы продукции снизятся до критической отметки в 10 млн тонн. В этом случае Минсельхоз должен будет направить запрос о введении меры в Минпромторг и Минэкономразвития.