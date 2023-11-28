В правительстве России допустили введение запрета на экспорт зерна «Известия»: кабмин может остановить экспорт зерна при его критическом минимуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России допускает введение запрета на экспорт зерна, если его запасы снизятся до критической отметки в 10 млн тонн, пишут «Известия». Ведение мониторинга запасов зерновых поручено Минсельхозу. При их снижении до минимума ведомство должно будет направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение о временном запрете на вывоз зерна.

Ведомством было инициировано рассмотрение вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении автоматического запрета экспорта зерна при достижении минимума 10 млн тонн. Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн тонн направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета, — рассказали изданию в министерстве.

Критический уровень остатков зерна рассчитан Минсельхозом на основе годового потребления в России, который составляет 80–85 млн тонн зерновых. По данным ведомства, 10 млн тонн хватит примерно на полтора месяца. Там добавили, что с учетом больших переходящих остатков прошлого года и нынешнего высокого урожая Россия располагает количеством зерна, достаточным для обеспечения продовольственной безопасности.

В комитете Госдумы по финансовому рынку указали, что временные ограничения на экспорт хорошо зарекомендовали себя как инструмент сдерживания цен. Ранее он дал хороший эффект с бензином и дизелем, поэтому его можно применять и в других отраслях. При этом в комитете подчеркнули, что это именно временные ограничения и долго они применяться не могут из-за риска перенасыщения внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что Иран предложил России использовать свою территорию в качестве коридора для экспорта зерна в третьи страны. Это позволит избежать давления санкционной политики Запада и США.