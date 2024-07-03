Россия пригрозила Финляндии военно-техническими мерами МИД РФ предупредил Финляндию о мерах в ответ на агрессивную политику

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Loor Press

Россия примет меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и ее союзников по НАТО, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они будет носить в том числе и военно-технический характер. Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала Альянса на своей границе.

Мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников, — сказал Настасьин.

Ранее стало известно, что Финляндия предоставит Вашингтону доступ к 15 своим военным объектам для возможного использования ВС США. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, подписанное в декабре прошлого года, 1 июня принял финский парламент.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал, что для сдерживания НАТО в Финляндии Россия формирует новые части. Москва, подчеркнул он, «шутить не собирается». Также он напомнил, что Финляндия участвовала в Великой Отечественной войне на стороне гитлеровской Германии.