Российскому предприятию разрешили выпускать ядерное топливо будущего Ростехнадзор разрешил СХК выпускать ядерное топливо для энергетики будущего

Фото: Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»

Ростехнадзор выдал разрешение на выпуск ядерного топлива для атомной энергетики будущего Сибирскому химическому комбинату (СХК), сообщили в Росатоме. Известно, что на СХК также создают объекты опытно-демонстрационного комплекса в рамках стратегического проекта «Прорыв».

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Сибирскому химическому комбинату лицензию на эксплуатацию ядерной установки модуля фабрикации/рефабрикации плотного топлива, — говорится в сообщении.

ОДЭК представляет собой кластер ядерных технологий будущего, он не имеет аналогов в мире. Разрешение Ростехнадзора говорит о том, что впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал указание к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Оно касается кабмина, Роскосмоса и Росатома. В документе сказано, что начиная с 2024 года из федерального бюджета будут выделяться бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».