Российский снайпер поразил бойца ВСУ после четырех дней слежки Снайпер уничтожил одним выстрелом бойца ВСУ, которого выслеживал четыре дня

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российский снайпер-доброволец с позывным «Череп» в зоне СВО ликвидировал противника после четырех дней слежки, сообщило РИА Новости. Агентство опубликовало соответствующие кадры. На видео запечатлен выстрел в солдата ВСУ.

«Черепу» потребовалось четыре световых дня, чтобы дождаться, когда противник покажет голову из-за веток. Добровольцу потребовалось всего несколько секунд, чтобы поймать цель и сделать точный выстрел. Снайпер объяснил РИА Новости, что ждал появление противника именно в том месте, поскольку оно было единственным, откуда можно вести наблюдение для корректировки огня.

Ранее начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Торского и Григоровки в ДНР. По его словам, потери украинской стороны составили до 40 бойцов и два пикапа.

До этого стало известно, что в области Серебрянского лесничества группировка нанесла удар по военным и технике 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ неподалеку от Кременной. Потери противника на этом направлении оцениваются до 100 военнослужащих ВСУ и двух пикапов.