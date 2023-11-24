Российский истребитель шестого поколения: каким он будет и когда полетит Истребители шестого поколения: один летчик будет управлять тремя машинами

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В российской Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что в нашей стране начались работы по созданию истребителя шестого поколения. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этих самолетах военного эксперта, заслуженного военного летчика России генерал-майора в отставке Владимира Попова.

Маневренность на первом месте

— Сразу могу сказать — не стоит ждать от самолетов шестого поколения чего-то невообразимого. Ситуация будет, как и с самолетами четвертого и пятого поколения. Ведь разницы между ними почти нет, особенно если мы говорим про наши самолеты поколения 4+ и тем более 4++. Аналогично будет и с шестым поколением — оно будет отличаться от пятого, но не слишком сильно.

При этом есть еще один момент — принципы подходов в разработке самолетов у нас и у США несколько другие. У Америки на первом месте идет малозаметность, которую они хотят приблизить к невидимости. На втором месте — боевой потенциал, а на третьем — маневренность.

У нас же принципы чуть иные. У нас на первом месте идет маневренность, затем боевой потенциал, а вот малозаметность мы ставим на третье место. Поэтому в каждой стране создание самолетов шестого поколения идет своим путем. У нас он будет обладать повышенной маневренностью, некоторые даже используют термин «сверхманевренность». Но повышенная маневренность у нас есть уже и на пятом поколении!

Один летчик управляет несколькими самолетами

— Главное отличие самолетов шестого поколения от пятого будет в возможности работы в двойной системе управления. То есть одна и та же модель будет как пилотируемой (то есть ей станет управлять человек), так она же сможет работать и в беспилотном режиме.

Фото: МО РФ

И это достаточно логичный переход в развитии военной авиации. Поэтому создавать какой-то ажиотаж вокруг самолетов шестого поколения не стоит, по своим боевым возможностям они вряд ли уйдут далеко от самолетов пятого поколения. Но при этом расширятся возможности их применения.

Могу предположить, что при появлении шестого поколения схема работы будет следующей: например, во время вылета две-три машины будут пилотируемыми, и при этом одновременно три-четыре самолета будут работать в беспилотном режиме. В итоге в небе будет одновременно, например, семь истребителей, но пилота будет всего два.

Один летчик будет управлять двумя-тремя ведомыми самолетами в беспилотном варианте. Они, конечно, получат свою свободу и свою логику работы, но в тоже время будут подчиняться пилоту.

Также самолет шестого поколения можно будет отправить в одиночный полет в беспилотном режиме, например, для осуществления разведки или выполнения других задач.

Еще один пример. Если нам предстоит прорывать какую-то серьезную систему ПВО противника, то сначала пойдет так называемая москитная авиация (квадрокоптеры, малые и большие беспилотники и пр.). А также пойдут в первой волне и беспилотные самолеты шестого поколения, которые будут нести серьезнейший боевой потенциал. И уже затем — во второй волне — пойдут самолеты с пилотами. Главная задача тут — обезопасить человека. Если нет гарантий, что летчик вернется живым, то будут посылать беспилотные варианты самолетов шестого поколения.

Полеты на гиперскорости

— Именно в беспилотном варианте самолеты шестого поколения смогут реализовать все свои возможности, которые они получат в будущем. Например, пилотируемые самолеты не смогут летать на той скорости, которую когда-нибудь будут развивать беспилотные машины. Перегрузки в 5–10 g человек выдержать может. Но целесообразно ли это делать? При столь серьезных нагрузках человек может быть уже не слишком адекватным, могут быть проблемы со зрением и так далее. А вот беспилотник сможет выдержать перегрузки в 12 g и более. И летать со скоростью не только 3 или 5 Маха, но быть может и 7 Махов. А это уже так называемая гиперскорость.

Да и высоты могут быть другими. Если сейчас пилотируемые самолеты работают на высоте 20–25 км, то шестое поколение, наверное, сможет достигать в беспилотном варианте 40 или даже 50 км. То есть это будет район ближнего космоса.

Но нужно понимать — такого большого скачка на первом этапе развития шестого поколения, конечно, не будет. Такие высоты — это второй этап развития шестого поколения. Такие машины появятся в войсках только через 30 или, может быть, даже 50 лет. И называться они будут наверняка самолеты седьмого или восьмого поколения. Для создание таких машин нужно разработать еще новые материалы, которые будут выдерживать перегрузки. А пока же нужно ждать шестого поколения первой генерации. Наверное, лет через 10 такой самолет полетит.

«Охотник» уже летает

— Кстати, многое для создания самолетов шестого поколения у нас уже есть. Например, уже несколько лет проводятся успешные испытания тяжелого ударно-разведывательного беспилотного аппарата «Охотник». И он уже сейчас может работать в связке с истребителем пятого поколения Су-57 и другими машинами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-57

Так что это пусть американцы рекламируют свои будущие самолеты шестого поколения в стиле «ух, и мы всех победили». Им все-таки надо объяснять своим налогоплательщикам, куда они потратили миллиарды. Поэтому они и рассказывают о каких-то прорывах. Но это будет не прорыв, а эволюция в развитии боевой авиации.

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