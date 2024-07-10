Российский истребитель «развернул» норвежский самолет Минобороны РФ: истребитель МиГ-31 отогнал от госграницы Р-8А ВВС Норвегии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России отогнал норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон», приближавшийся к российской государственной границе, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Истребитель был поднят на перехват после того, как средства контроля воздушного пространства засекли воздушную цель над акваторией Баренцева моря.

В целях недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ, — сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что нарушения госграницы допущено не было и российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Подчеркивается, что полет МиГ-31 был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В начале июня сообщалось, что американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 зашел в воздушное пространство над Черным морем. Дрон следовал в направлении юго-восточной части акватории, в зону мониторинга южного побережья Крыма и российского берега в районе Новороссийск — Сочи.