Над Черным морем заметили шпионский дрон США Военкор Котенок: над Черным морем кружит разведдрон США RQ-4B Global Hawk

Фото: Stacey Knott/Public domain/via Wikimedia Commons

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 зашел в воздушное пространство над Черным морем, сообщает военный корреспондент Юрий Котенок. По его информации, дрон следует в направлении юго-восточной части акватории, в зону мониторинга южного побережья Крыма и российского берега в районе Новороссийск — Сочи.

Спустя некоторое время, в 11:09 по мск, Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил о пропаже с радаров этого дрона. При этом в 11:25 канал написал, что беспилотник снова появился на радарах. Кроме того, к западу от Крыма начал работу разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

О появлении беспилотника Global Hawk в небе над Черным морем недалеко от Сочи также сообщалось в конце мая. Как следовало из информации сервиса Flightradar24, БПЛА взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Беспилотник заметили у побережья Краснодарского края и Крыма.

Ранее сообщалось, что принадлежащий ВС США беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper вынужденно совершил экстренную посадку после потери связи на плановых учениях в Польше. Польский военный штаб уточнил, что аварийное приземление произошло около города Мирославец вечером 18 марта.