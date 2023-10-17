Российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ под Белогоровкой Военкор Руденко: ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ под Белогоровкой

Фото: МО РФ

Российские вооруженные силы нанесли удары по позициям армии Украины в районе населенного пункта Белогоровка, расположенного в Луганской Народной Республике, рассказал военкор Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой демонстрируются результаты обстрелов. Опорные пункты противника были размещены рядом с разрушенными домами. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

По словам Руденко, в районе Белогоровки находились не только опорные пункты противника, но и места размещения личного состава Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, как по украинским окопам наносятся точные удары. Для корректировки огня российские войска использовали беспилотники. Потери среди подразделений противника остаются неизвестными.

Как сообщалось ранее, российские вооруженные силы сорвали по меньшей мере шесть атак украинской армии на Краснолиманском направлении. Как утверждал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, противник попытался прорваться в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Однако его остановили артиллеристы и летчики.