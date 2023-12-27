Российские военные перехватили авиабомбу JDAM в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в течение суток также были перехвачены и другие боеприпасы иностранного производства, в том числе снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Системы противовоздушной обороны ВС России также успешно отработали и по другим целям. В частности был сбит украинский вертолет Ми-8, замеченный в районе населенного пункта Водяное (ДНР). Всего с момента начала специальной военной операции украинская армия потеряла 560 самолетов, 262 вертолета и свыше 10,1 тысячи беспилотников. Также было уничтожено 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие захватили стратегически важный опорный пункт ВСУ под Донецком. На нем находился склад вооружений иностранного производства, в том числе противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin.