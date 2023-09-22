Российские силы уложили «на брюхо» украинского «Леопарда» в ЛНР Поддубный: военнослужащи ЗВО одним ударом обездвижили немецкий Leopard в ЛНР

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что бойцы Западной группировки войск (ЗВО) нанесли удар по немецкому танку Leopard на территории Луганской Народной Республики. В своем Telegram-канале он уточнил, что машина «села на брюхо», из-за чего экипаж ретировался.

Барражирующий боеприпас обездвижил машину противника районе н.п. Стельмаховки ЛНР. С мест сообщают, что танк сел на брюхо, а украинский экипаж ретировался, понимая, что «Леопард» все равно будет уничтожен, — написал Поддубный.

15 сентября украинские военнослужащие самовольно оставили позиции на Купянском направлении в районе Стельмаховки. Противник обратился в бегство после длительного огневого воздействия артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные из-за продвижения российских сил позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе. По его словам, противник предпринимает активные действия на Купянском направлении.