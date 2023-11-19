Российские силы пресекли высадку десанта ВСУ на Херсонском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы России пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин в Херсонской области, сообщает ТАСС. По данным агентства, ликвидированы две лодки и 11 украинских военнослужащих.

На Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на о. Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Уничтожена лодка ВСУ в русле р. Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое, — рассказали в оперативных службах региона.

По информации агентства, в островной зоне ликвидирован пункт временного расположения одного из подразделений украинских сил. Также позиция одного из подразделений ВСУ была уничтожена на Каховском направлении в районе Новоберислава.

Ранее российские военные с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций группы украинских военнослужащих и передали данные о них десантникам, которые успешно поразили пехотинцев ВСУ в зоне специальной военной операции в районе Артемовска. После поражения личного состава противника расчет противотанкового ракетного комплекса сменил огневую позицию.

Накануне военкор Андрей Руденко сообщил, что расчет ПТРК «Корнет» поразил группу солдат ВСУ в зоне СВО в момент выгрузки из автомобиля боекомплекта. По информации журналиста, по расположениям противника нанесли два удара, ликвидировано шесть солдат ВСУ.