Российская РСЗО «Град» сорвала ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Ведомство пояснило, что артиллеристы получили координаты места скопления личного состава ВСУ и выдвинулись на неподготовленную боевую позицию. Затем военнослужащие выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет.

Комaндир боевой мaшины, взaимодействующий с рaсчетом рaзведывaтельного беспилотного летaтельного aппaрaтa, скорректировaл прицел, отпрaвив остaток неупрaвляемых реaктивных снaрядов по зaрaнее выявленной цели. Средствaми объективного контроля был зaфиксировaн срыв попытки ротaции личного состaвa ВСУ, несущего большие потери в ходе отступления нa Авдеевском нaпрaвлении, — уточнили в министерстве.

Военное ведомство отметило высокий уровень подготовки расчетов РСЗО, который позволяет оперативно наносить удары по выявленным местам скопления личного состава и техники ВСУ.

Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции России составили свыше 1415 военных, сообщили в Министерстве обороны РФ 4 марта. По информации военного ведомства, больше всего бойцов украинская армия потеряла на Авдеевском направлении. Также на этом участке фронта был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.