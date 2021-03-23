Российские отели взвинтили цены на летний отдых

https://static.news.ru/photo/3e774080-8c74-11eb-8670-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Коршунов/Туристический портал республики Крым/travelcrimea.com

Российские отели повысили стоимость летнего пребывания туристов. Цены выросли в среднем на 15–20% по сравнению с 2020 годом.

Подорожание затронуло большинство популярных у туристов регионов — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. Так, например, в первой половине марта средняя стоимость одной ночи в гостинице в Краснодарском крае в среднем увеличилась на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%.

Судя по всему, это не предел и расценки будут увеличиваться ещё, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров и представителей отельного бизнеса.

Это не конец: многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать, — рассказала директор одной из компаний-туроператоров Марина Самородская.

По её словам, в дальнейшем стоимость бронирования отелей на летний период будет динамической. Почти наверняка она превысит прежние договорённости.

Ранее NEWS.ru писал, что в этом году размещение в Крыму стало на 25% дороже, чем в Краснодарском крае. Годом ранее разница составляла 18%.