Российская артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ под Купянском

Российские артиллеристы сорвали переброску резервов бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, противник дважды за день пытался осуществить операцию, однако был остановлен бригадами ВС РФ в районе Берестового и Новоселовского.

Противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское, — сказал Зыбинский.

Он добавил, что противник был своевременно вскрыт.