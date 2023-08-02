Часть Новоселовского перешла под контроль российских сил «РВ» сообщила о взятии части поселка Новоселовское в ЛНР

Российские силы взяли под контроль часть поселка Новоселовское в Луганской Народной Республики, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». Как уточнили военкоры, несколько бойцов ВСУ успели спасти свои жизни и сдаться российской армии. ВС РФ продолжают наступление на данном направлении.

Наступление под Купянском: армия России освободила часть Новоселовского, уничтожив и захватив боевиков ВСУ. Штурмовые отряды ЗВО продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское, где отвоевали часть населенного пункта, выбив врага с ряда опорных пунктов. Часть боевиков ВСУ спасли свои жизни, сдавшись нашим бойцам, — говорится в сообщении «РВ».

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил об успешном наступлении Вооруженных сил России на позиции украинских военных на Купянском направлении. По его данным, в ходе атаки была уничтожена бронетехника противника. Украинские войска попытались провести контратаку, однако она была отбита, утверждает источник канала. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.