Российская армия получила первую партию новейших самоходок Ростех передал российской армии первую партию новых самоходок «Мальва»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

Госкорпорация «Ростех» отправила в войска первую партию новейших 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мальва», сообщили в пресс-службе компании. По словам специалистов Ростеха, самоходка отличается повышенной мобильностью и возможностью ведения автоматизированной стрельбы любыми типами боеприпасов. Кроме того, ее применение позволит армии сэкономить на эксплуатации артустановок, так как она обходится дешевле.

Колесное САО (самоходное артиллерийское орудие. — NEWS.ru) обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артустановки на гусеничном ходу. Развертывание «Мальвы» на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями, — уточнили в пресс-службе.

Артустановка «Мальва» предназначена для поражения оборонительных сооружений, командных пунктов и живой силы противника. Она спроектирована так, чтобы ее можно было транспортировать самолетом, отмечают в Ростехе. Это позволяет быстро перебрасывать ее на большие расстояния. Однако одной из наиболее важных особенностей «Мальвы» является ее возможность быстро разворачиваться на позиции и уходить с нее. Это позволяет артиллеристам уходить от ответного огня в условиях контрбатарейной борьбы.

Специалисты Ростеха активно работают над модернизацией российской артиллерии. Ранее стало известно о завершении государственных испытаний самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». В отличие от «Мальвы», она установлена на гусеничную платформу, а не колесную. В корпорации утверждают, что «Коалиция-СВ» превосходит лучшие мировые и отечественные САУ по дальности и точности стрельбы.