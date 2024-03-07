Россельхознадзор выявил 33 тонны поддельных молочных продуктов

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Проверка Россельхознадзора вскрыла 21 партию поддельной молочной продукции в Оренбурге, сообщает РИА Новости. По данным агентства, речь идет о 33 тоннах товаров, которые в детские сады и школы поставляла фирма из Санкт-Петербурга.

В ходе проверки выяснилось, что с января фирма передала 136 партий продукции в детсады через так называемую фирму-прокладку, склад которой не соблюдал нормы СанПиНа. Россельхознадзор обнаружил, что по обозначенному в документах адресу никакого производства нет, там находится многоквартирный дом.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов объяснил, что подобное не редкий случай, а весьма распространенная схема.

Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады. Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит (чем их больше, тем сложнее выйти на след), — объяснил он.

После, продолжил Павлов, продукцию могут разбавлять, подменять и урезать объемы. Это делается, чтобы остатки распродать, а денежную разницу положить в свой карман, уточнил Павлов. При этом, отметил он, иногда бывает, что плохой товар выпускает и сам завод.

Ранее новосибирского предпринимателя обманули при реализации 20 тонн масла. Неизвестные заключили с его компанией соответствующий контракт на поставку продукта белгородской компании ООО «БелВиль». Сумма договора составила 10 млн рублей.

При этом, когда товар оказался в Белгородской области, его не приняли и отказались платить. В результате крупную партию у бизнесмена забрал «Белгородский хладкомбинат». В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.