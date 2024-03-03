Сибиряка обманули на 20 тонн масла Бизнесмен из-за мошенников увез из Сибири в Белгород 20 тонн масла

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Новосибирского предпринимателя Романа Рыбалко обманули при реализации 20 тонн масла, сообщает Telegram-канал Mash. Неизвестные заключили с его компанией соответствующий контракт на поставку продукта белгородской компании ООО «БелВиль». Сумма договора составила 10 млн рублей.

При этом, когда товар оказался в Белгородской области, его не приняли и отказались платить. В результате крупную партию у новосибирского бизнесмена забрал «Белгородский хладкомбинат». В МВД возбудили дело о мошенничестве.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых ведомств задержали жителя Химок в Подмосковье, которому удалось подстроить свыше 20 аварий и обмануть страховые компании на 10 млн рублей. По данным следствия, мужчина предлагал разным людям инсценировать ДТП, сделать фотографии и документы, а после сходить в страховую за положенными выплатами. В общей сложности ему удалось обмануть четыре компании.

До этого силовики задержали владельца конфискованного Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова. Представители Генпрокуратуры утверждали, что активы заводов были выведены за границу с целью «нанесения ущерба национальным интересам».