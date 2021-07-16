Россельхознадзор выявил высокий процент фальсификации консервов из сайры

Россельхознадзор проверил 858 новых производственных электронных документов на производство консервов из сайры и нашёл признаки подделки в 448, передаёт РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

Транзакции были оформлены на продукцию общим весом 6 тысяч тонн, из которых было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Нарушения заключались либо в отсутствии сайры в сырье, либо в отклонении от норм расхода сырья на выработку единицы продукции.

В результате проверки в ведомстве установили, что из 6 тысяч тонн должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов. Разница составила свыше 2,6 тысячи тонн, что говорит о серьёзном проценте фальсификации, отметили в ведомстве.

3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырьё не использовалась в принципе, — рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве также назвали вероятных нарушителей. Консервы без сайры могли выпускать компании «Жемчужина», «Торговая сеть „Командор“», «Галле», «Русский рыбный мир», «Логистическая компания „А“» и «Ряжская рыбоперерабатывающая компания». Помимо них документы с признаками подделки оформили компании «Рыбный остров», «Меркурий Н» и «Фортуна Крым».

Ранее сообщалось, что основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов заявил: подорожание рыбной продукции не скажется на представителях ресторанного бизнеса. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, от каких факторов зависят цены на рыбу.