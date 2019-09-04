https://static.news.ru/photo/7a0f7b3e-cfbb-11e9-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim, via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

В России не исключено новое обострение ситуации с природными пожарами в осенний период. Об этом сообщил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

По его словам, возгорания не будут такими масштабными, как летом, передаёт РИА Новости .

Хотя не исключаю, что какие-то отдельные экстраординарные случаи могу произойти, — пояснил Клинов.

Глава Рослесхоза назвал регионы, где прогнозируются осенние лесные пожары. Это Дальний Восток, Южный округ и Северный Кавказ. Повышенный риск природных пожаров прогнозируется также в Центральной России и Приволжье.

Возгорания возможны в период уборки урожая, когда происходит пал сухой травы на сельхозземлях. Если мероприятия плохо организованы, это может привести к пожарам и их переходам на земли лесного фонда, — сказал Клинов.

2 сентября стало известно, что площадь лесных пожаров увеличилась за сутки в России на 2,8 тыс. га. Сейчас на территории страны действуют 129 лесных пожаров, которые охватывают 38 017 га, писал News.ru.