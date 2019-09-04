Фото: Cadu Rolim, via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

В России не исключено новое обострение ситуации с природными пожарами в осенний период. Об этом сообщил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

По его словам, возгорания не будут такими масштабными, как летом, передаёт РИА Новости.

Хотя не исключаю, что какие-то отдельные экстраординарные случаи могу произойти, — пояснил Клинов.

Глава Рослесхоза назвал регионы, где прогнозируются осенние лесные пожары. Это Дальний Восток, Южный округ и Северный Кавказ. Повышенный риск природных пожаров прогнозируется также в Центральной России и Приволжье.

Возгорания возможны в период уборки урожая, когда происходит пал сухой травы на сельхозземлях. Если мероприятия плохо организованы, это может привести к пожарам и их переходам на земли лесного фонда, — сказал Клинов.

2 сентября стало известно, что площадь лесных пожаров увеличилась за сутки в России на 2,8 тыс. га. Сейчас на территории страны действуют 129 лесных пожаров, которые охватывают 38 017 га, писал News.ru.

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