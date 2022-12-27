Роскосмос: радиатор «Союза МС-22» поврежден из-за внешнего пробоя

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная космическая станция

Рабочие группы, созданные для выяснения причин аварии на пилотируемом корабле «Союз МС-22», пришли к выводу, что радиатор корабля оказался поврежден из-за внешнего пробоя, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. В январе 2023 года комиссия примет решение относительно дальнейших действий наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также возможного изменения программы полета станции.

Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения, — сказано в сообщении.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Впоследствии специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»: уточнялось, что повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.