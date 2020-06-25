Резкое похолодание на следующей неделе ожидается в европейской части России

https://static.news.ru/photo/e555d45c-b74f-11ea-bfe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что россиян, живущих в европейской части страны, ждёт аномальное похолодание на следующей неделе.

Он отметил, что температура резко понизится на 10 градусов и будет ниже нормы на два-четыре градуса.

Во второй половине дня в воскресенье уже начнет ощущаться приближение холодного фронта. Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на 2-4 градуса ниже нормы, — привели слова синоптика в ТАСС.

Роман Вильфанд пояснил, что температура в Москве и Московской области понизится днём 29 июня на 10 градусов, а 30 июня и 1 июля похолодает ещё сильнее.

Он отметил, что в понедельник температура достигнет 19-24 градусов тепла, а во вторник и среду температура будет на уровне 18-23 градусов тепла.

Синоптик также отметил, что в субботу и воскресенье жители европейской части России ещё застанут тёплые дни: в пятницу ожидается 27-29 градусов тепла, в субботу — 30-32 градуса, а в воскресенье — 26-28 градусов.

Как писал NEWS.ru ранее, синоптики Гидрометцентра предупредили, что температурные аномалии сохранятся в России до июля. Так до конца июня температура воздуха продолжит подниматься выше климатических норм почти на всей территории азиатской части страны, а на Урале и в Поволжье будет холоднее, чем должно быть.