Рестораторы попросили Собянина не штрафовать их за работу без перчаток

Отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрубниками общепита попросили мэра Москвы Сергея Собянина столичные рестораторы. Об этом пишут «Изввестия» со ссылкой на письмо председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова.

Требование ношения перчаток содержится в указе мэра столицы и позволяет массово штрафовать общепит за нарушение этого указания. По мнению Миронова, отмена данной нормы снизит административное давление на бизнес в условиях кризиса.

Приходящие с проверками сотрудники управ, руководствуясь указом мэра «О введении режима повышенной готовности», составляют протоколы об административных правонарушениях за работу без перчаток. В то же время, отраслевые нормативно-правовые акты такого рода требований не содержат. Они лишь предписывают обязательную обработку рук антисептиками.

По словам Сергея Миронова, из-за этих противоречий заведения общественного питания, которые из последних сил пытаются не закрыться в связи с коронавирусным кризисом, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки. Для некоторых они становятся критическими.

Председатель комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу просит мэра Москвы установить единые профилактические требования и отменить необходимость ношения перчаток.

Ранее эксперты заявили о катастрофе в сфере общественного питания в России. Так, по их данным, за то время, когда в Москве действовали ограничения по QR-кодам, закрылись 170 ресторанов.