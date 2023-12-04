Рэпер Schokk заявил, что получил российское гражданство

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Рэпер Schokk (Дмитрий Гинтер) заявил, что получил российское гражданство, передает Telegram-канал SHOT. У музыканта до этого было только немецкое гражданство. Он попросил политическое убежище в России год назад после того, как в Германии в отношении него возбудили уголовное дело из-за пророссийской позиции и поддержки спецоперации на Украине.

Музыкант рассказал, что паспорт гражданина России он получил несколько дней назад. Сейчас он проживает в Москве.

Schokk — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund, а также бывший артист лейбла Phlatline. Его семья переехала в немецкий город Бамберг, когда он был еще подростком. За свою карьеру он выпустил шесть студийных альбомов.

В мае Schokk сообщил, что охрана одного из московских клубов не позволяла ему вынести на сцену во время концерта российский триколор, а после эмоционального ответа исполнителя со сцены попыталась обвинить его в экстремизме и вызвала полицию. По его словам, когда он узнал, что охрана запретила размещать на сцене российский флаг и это пришлось делать тайно, он сообщил о недопустимости подобного со сцены всему залу.

По словам рэпера, это не первый случай запрета патриотической символики на концертах. Аналогичное уведомление пришло ему ранее во Владивостоке, затем ситуация повторилась в Самаре.