Рэпер пожаловался на обвинения в экстремизме за попытку развернуть триколор Рэпер Бамберг заявил, что его обвинили в экстремизме и вызвали полицию

Фото: DIMA BAMBERG/SCHOKK | NEWS/ВКонтакте

Рэпер Дима Бамберг (также известный как Schokk, настоящее имя Дмитрий Гинтер) рассказал о том, что охрана одного из московских клубов не позволяла ему вынести на сцену во время концерта российский триколор, а после эмоционального ответа исполнителя со сцены попыталась обвинить его в экстремизме и вызвала полицию. Рассказ рэпера приводит РИА Новости.

По словам Бамберга, когда он узнал, что охрана запретила размещать на сцене российский флаг и это пришлось делать тайно, он сообщил о недопустимости подобного со сцены всему залу.

Мне, благо, удалось привлечь общественное внимание к этому абсурду, — заявил исполнитель

Он также добавил, что в результате правоохранители разобрались в ситуации и не предъявили ему никаких претензий.

По словам рэпера, это не первый случай запрета патриотической символики на концертах. Аналогичное уведомление пришло ему ранее во Владивостоке, затем ситуация повторилась в Самаре.

Дима Бамберг является гражданином Германии. В ноябре 2022 года публично попросил политическое убежище в России, так как в ФРГ на него завели уголовное дело за публичную поддержку специальной военной операции на Украине.

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