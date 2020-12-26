Реформа госаппарата в России затронет 45 министерств и ведомств

https://static.news.ru/photo/ad69308a-48df-11eb-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реформа государственного аппарата затронет 45 министерств и ведомств, деятельность которых курирует российское правительство.

Согласно постановлению, утверждённому кабмином, по итогам оптимизации количество подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, сократится. Всего под сокращение попадают 74 таких структурных подразделения. Также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов, а освободившиеся при этом средства оставить в фондах оплаты труда.

Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с чётко разграниченными сферами ответственности, — подчеркнул вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, власти намерены отказаться от конструкций, увеличивающих административные издержки, снижающих оперативность и качество решений, а также размывающих ответственность.

Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек, — отметил Григоренко.

Он добавил , что необходимо обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчинёнными.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Руководителем группы стал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.