«Реакция — покерфейс»: военкор о возможном применении Россией ракет КНДР Коц заявил, что не понимает ажиотажа вокруг возможного применения РФ ракет КНДР

Фото: МО РФ

Единственной реакцией на возможное применение Россией баллистических ракет из КНДР в зоне специальной военной операции может быть «покерфейс», написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, он не понимает разыгравшегося по этому поводу ажиотажа в западных СМИ и реакции некоторых россиян.

Не очень понимаю ажиотаж в западной прессе по поводу применения (как утверждается) Россией баллистических ракет из КНДР. Как и реакцию некоторой части российского общества. <...> Единственная возможная реакция на возмущения и предъявы — покерфейс и ни к чему не обязывающее «Мы применяем все необходимые силы и средства, согласно плану специальной военной операции», — высказался Коц.

Он также напомнил, что на Украину «оружие гонят эшелонами» из более 50 стран и при этом никто не возмущается действиями спонсоров Киева. Как подчеркнул Коц, не Россия «открыла этот военторг», поэтому возмущение западных стран выглядит неуместным.

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что РФ использовала полученные от КНДР ракеты для ударов по украинской территории. При этом он не предоставил никаких доказательств своим словам. По его словам, Москва якобы использовала эти снаряды для атак на Украину.