«Растительный и животный»: названы лучшие белковые продукты Диетолог Войт назвала сою и яйца лучшими белковыми продуктами

Фото: A tray with chicken eggs/Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Различают два вида белков: они бывают животного и растительного происхождения, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. По ее словам, наибольшее процентное содержание растительного белка есть в сое, неконсервированной красной фасоли, чечевице, семенах подсолнечника и белых грибах.

Больше всего животного белка находится в куриных и перепелиных яйцах, продолжила эксперт. Однако она уточнила, что их белок можно есть в неограниченном количестве в отличие от желтка, в котором содержится жир.

Кристина Войт также посоветовала употреблять в пищу осетровую икру и пробойную икру минтая. По ее словам, в них много белка, нет углеводов и не слишком высокое содержание жиров.

Креветки, кальмары, белая рыба, отдельно хочется сказать о скумбрии. Естественно, не копченая и не соленая, она будет отличным источником белка, без переизбытка жиров и с отсутствием углеводов. Далее по рейтингу следуют кролик, птица и телятина, — резюмировала специалист.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов. Она пояснила, что в данном продукте содержится много цинка. Однако эксперт предупредила, что частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению.