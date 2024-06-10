Раскрыты сценарии идеальной свадьбы в 2024 году Организатор Левитина: россияне все чаще устраивают закрытые свадьбы

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Все чаще пары отказываются от излишеств, роскоши и ненужных деталей, рассказала NEWS.ru организатор свадебных мероприятий Анастасия Левитина. По ее словам, брачующиеся предпочитают сосредоточиться на эмоциях, важной символике и глубоком смысле своего союза. Левитина пояснила, что именно поэтому сейчас так актуальны свадьбы c продуманным сценарием, разработанным профессиональным режиссером.

Сегодня режиссер становится неотъемлемой частью свадебного торжества, ведь он способен создать неповторимую атмосферу, интегрировать актеров и творческие ходы, чтобы отразить концепцию, символику и смысл, который лежит в основе отношений молодоженов, — пояснила Анастасия Левитина.

В современном российском обществе становятся все более популярным камерные свадьбы, продолжила организатор мероприятий. По ее мнению, тренд связан с геополитической обстановкой, событиями в мире и в России.

Люди все чаще отказываются от роскошных и шумных торжеств в пользу узкого круга близких родственников и друзей. Главная идея здесь заключается в желании избежать лишнего внимания и сохранить сокровенность события, — пояснила Левитина.

Она также заметила увеличение числа свадебных мероприятий с применением NDA (соглашения о неразглашении), где запрещена фото- и видеосъемка. Анастасия отметила, что люди хотят обеспечить полную конфиденциальность и приватность события.

Эти закрытые мероприятия позволяют гостям чувствовать себя более свободно и комфортно, зная, что их присутствие не будет подвергаться публичной оценке, — резюмировала организатор мероприятий.

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