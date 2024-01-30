Раскрыты доходы Путина за шесть лет ЦИК: Путин за шесть лет заработал 67,5 млн рублей

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин за шесть заработал 67,5 млн рублей, следует из данных избирательной комиссии. Сумма складывается из заработной платы, доходов от ценных бумаг и вкладов, пенсии, а также из продажи имущества. Документ опубликован на сайте ЦИК.

Зарплата, Администрация Президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная пенсия, пенсия, продажа имущества — 67 591 875,34 рублей, — говорится в документе.

Кроме того, Путин владеет квартирой в 77 квадратных метров и гаражом в Санкт-Петербурге. Также у президента имеется три автомобиля — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года и «Нива» 2009 года, а также прицеп «Скиф» 1987 года выпуска. ЦИК РФ опубликовал сведения о доходах и имуществе в связи с регистрацией кандидата на выборы президента России.

Ранее офис президента Украины сообщил, что в 2022 году Владимир Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более $98 тысяч). Таким образом, за год доходы главы государства упали в три раза.

В 2021 году доходы президента Украины и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более $290 тысяч по текущему курсу), включая зарплату, проценты от банка и доход от аренды недвижимости. В сравнении с 2020 годом, доходы сократились на почти 12 миллионов гривен (почти $320 тысяч по текущему курсу). Офис Зеленского подчеркнул, что в 2021–2022 годах не произошло изменений в отношении активов, недвижимости и транспортных средств Зеленского.