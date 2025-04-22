Раскрыто тройное значение освобождения Горнальского монастыря от ВСУ Военэксперт Матвийчук: взятие курского монастыря завершит освобождение области

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Взятие Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области завершит освобождение региона от Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, монастырь имеет как религиозное, так и военное и политическое значение.

Горнальский монастырь имел тройное значение — военное, политическое и религиозное. Это была попытка ВСУ затоптать российскую православную святыню, особенно накануне Пасхи. Я уверен, что наши бойцы очистили обитель от этой скверны, от сатанистов. Для всего мира это знак, что ВС России продолжают успешно наступать, что нас не остановить. В военном плане, если подтвердят освобождение, это означает полный разгром ВСУ в Курской области и полное освобождение региона, — сказал Матвийчук.

Ранее ТАСС сообщил, что несколько групп ВСУ при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря подорвали исторические строения. По его данным, обитель получила сильные повреждения. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Свято-Николаевский Горнальский монастырь был освобожден морпехами 40-й бригады ВС РФ. Согласно данным канала, во время битвы за обитель российские военные ликвидировали около двух сотен бойцов ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.