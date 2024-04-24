Раскрыто, где выставят трофейный танк Leopard МО РФ: трофейный танк Leopard покажут на выставке на Поклонной горе 1 мая

Фото: Александр Река/ТАСС

Трофейный танк Leopard 2A5

Трофейное вооружение и военную технику, захваченные российскими войсками в ходе проведения специальной операции, покажут на выставке, которая откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая, сообщили в Министерстве обороны России. Среди представленных машин также будет трофейный танк Leopard немецкого производства, передает РИА Новости.

Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в парке Победы на Поклонной горе, — заявили в ведомстве.

Выставка продлится один месяц. Помимо танка Leopard, на ней будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины, включая БМП Marder, Bradley, CV90, а также бронемашину АМХ-10RC.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры эвакуации немецкого танка Leopard, захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении. Транспортировка трофея проходила в два этапа. Сначала специалисты провели инженерную разведку района, а после военные вывезли боевую машину с передовой.