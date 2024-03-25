Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом» Симоньян: США слишком рано обвинили ИГИЛ в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Террористическая атака на подмосковный «Крокус Сити Холл» стала актом чудовищной операции под чужим флагом, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она также отметила, что США слишком рано заявили о причастности ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) к атаке, из-за чего в эту версию сложно поверить.

И можно было бы в это поверить, если бы они (США. — NEWS.ru) сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда вечером накануне американские спецслужбы тут же не начали орать, что это ИГИЛ, когда не был еще задержан ни один из упырей, не было еще фотороботов, не было понятно ничего, — сказала Симоньян.

По ее словам, сначала было не понятно, кто участвовал в нападении, как выглядели террористы и были ли они мусульманами. Симоньян уверена, что версия с перекладыванием вины на террористическую организацию стала удобной для прикрытия, ведь на ее счету множество преступлений в разных точках мира. По ее мнению, организаторы решили следовать этой линии, понадеявшись, что Украина не попадет под подозрение.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске готовились совершить еще один теракт, но уже на территории одной из стран Средней Азии. Отмечается, что второе нападение должно было пройти в то же время, что и в «Крокусе», но его удалось предотвратить.