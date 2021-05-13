Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/17bb2e90-b3e1-11eb-ab74-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нобелевский комитет включил президента Владимира Путина в список кандидатов на премию мира. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на писателя Сергея Комкова, выдвинувшего кандидатуру российского лидера.

Он уточнил, что предварительное число номинированных — 286 человек. Точное количество, по его словам, ещё уточняется.

Получил [уведомление от Нобелевского комитета], ответили, что «Ваш кандидат включён в список», — сказал Комков.

Заявка на выдвижение Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.

Писатель напомнил, что глава государства был включён в список кандидатов и в 2014 году. Тогда на Нобелевскую премию мира было номинировано 278 человек.

Ранее стало известно, что среди претендентов на награду в 2021 году — российский оппозиционер Алексей Навальный, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, бывший президент США Дональд Трамп и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Оценивая такой список, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение, что от Нобелевской премии мира стоит отказаться. Он считает, что награда стала чрезмерно политизированной. Её вручают не за успехи, а за субъективное отношение к тому или иному деятелю, а подход к выявлению лауреата меняется в зависимости от международной ситуации.