Путин продлил на 2022 год действие контрсанкций

Президент России Владимир Путин до 31 декабря 2022 года продлил действие продовольственных контрсанкций против стран, установивших ограничительные меры в отношении России. Соответствующий указ был подписан лидером государства. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что действия отдельных специальных экономических мер продлеваются с целью обеспечения безопасности Россйиской федерации. В связи с этим правительству России поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого документа и при возникшей необходимости предложить изменения.

Обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации настоящего Указа. При необходимости вносить предложения об изменении предусмотренного пунктом 1 настоящего Указа срока действия отдельных специальных экономических мер, — говорится в документе.

Контрсанкции продлеваются российской стороной с 2015 года. Запрещёнными к ввозу является сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия. Позднее в этот список были включены Албания, Черногория, Исландия, а также Украина.

Ранее профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер назвал санкционную политику США против России неоправданной. По его словам, она оказалась бесполезной и неэффективной. Он считает, что ставка на экономические санкции была бы оправданна, будь они действительно эффективны в плане убеждения других государств «плясать под дудку Вашингтона», но этого не произошло. Военная мощь и дипломатическое влияние санкций США снизились.