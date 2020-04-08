Путин потребовал от глав регионов расторопнее выполнять поручения Кремля

https://static.news.ru/photo/0604f606-79b1-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил главам регионов оперативно исполнить все поручения по новым мерам поддержки в борьбе с распространением новой инфекции. Сделать это необходимо до конца текущей недели, уточнил он.

Глава государства также выразил надежду на то, что работа по координации действий всех уровней власти будет продолжена, в том числе на уровне его администрации и правительства.

Я и сам буду, безусловно, внимательно наблюдать за тем, что происходит, — заверил Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов.

Российский лидер также поручил направить комплексные планы субъектов Федерации по борьбе с COVID-19 в рабочую группу Государственного совета и правительство. Как писал NEWS.ru, он потребовал сделать это незамедлительно.