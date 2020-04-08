Путин поручил уведомить Госсовет и кабмин о мерах регионов против COVID-19

Президент Владимир Путин поручил направить комплексные планы регионов по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекцией COVID-19 в рабочую группу Государственного совета и правительство. Сделать это необходимо незамедлительно, подчеркнул глава государства.
Он отметил, что федеральные власти должны получить доступ ко всем материалам по противодействию субъектов эпидимиологической угрозе.
Я всех этих планов не видел, но там должны быть изложены конкретные меры, которые принимаются на региональном уровне, — сказал Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов.
Он также потребовал от региональных руководителей иметь план на каждый из возможных вариантов развития ситуации с пандемией коронавируса. Только в таком случае принимаемые меры будут своевременными и эффективными, подчеркнул глава государства.
Как писал NEWS.ru, в ходе совещания Путин отметил, что для этого у России есть всё необходимое. В том числе — опыт преодоления кризисов прошлых лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен