Путин потребовал предусмотреть все варианты эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/4c39f032-799c-11ea-a2c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Предугадать, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, невозможно. Однако иметь план на каждый из случаев необходимо, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов.

По словам главы государства, представители всех уровней власти обязаны заранее разработать и иметь различные сценарии действий. Только в таком случае принимаемые меры будут своевременными и эффективными, подчеркнул российский лидер.

Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально, — заверил Путин.

Для этого у России есть всё необходимое, подчеркнул президент. Это и устойчивая макроэкономическая ситуация, и минимальный государственный долг, и солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов. Имеется и опыт преодоления кризисов прошлых лет, напомнил глава государства.

Он пообещал государственную поддержку затронутых кризисом отраслей экономики, рынка труда и системы здравоохранения. Кроме того, добавил он, власти сделают всё для того, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются.

Меры поддержки должны быть своевременно подготовлены и реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения и тянуть с ними недопустимо, отметил Путин.

Как писал NEWS.ru, президент также указал на то, что ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса, не должны парализовать жизнь в регионах. Он потребовал учитывать индивидуальную ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».