Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении Года математики в РФ

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В пятницу, 25 декабря, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении в стране в 2023-м Года математики. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля.

Ранее глава государства подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий в следующем году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Предыдущий год указом Путина был объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Правительству РФ рассмотреть вопрос о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года математики. Доклад — до 15 апреля 2021 года, — написано на сайте Кремля.

Соответствующее поручение Путин дал по итогам заседания попечительского совета Образовательного фонда «Талант и успех». За его исполнение ответственен глава правительства Михаил Мишустин.

Как ранее передавал NEWS.ru, статью Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» выпустили в виде брошюры на шести языках — русском и пяти иностранных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.