Статью Путина о Великой Победе выпустили в виде брошюры

https://static.news.ru/photo/d4b01e9a-46a7-11eb-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Б. Казаков/РИА Новости

Статью российского президента Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» выпустили в виде брошюры на шести языках — русском и пяти иностранных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

Согласно ему, брошюру выпустило издательство «Известия».

Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье, — говорится в сообщении.

Кроме русского, брошюру выпустили на английском, испанском, немецком, французском и китайском языках.

Статья российского президента «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня в американском журнале The National Interest. В своей работе Путин анализирует причины, приведшие к войне. Помимо исторических фактов и данных из архивов он использовал воспоминания членов своей семьи о тех событиях. В своей статье Путин также выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров стран «пятёрки», в которую входят США, Китай, Великобритания, Франция и РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что статья Владимира Путина о Второй мировой войне стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов.