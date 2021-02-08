Путин поручил правительству разработать программу экологического развития

https://static.news.ru/photo/a3882b4a-6a02-11eb-bb75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу в области экологического развития и климатических изменений на 2021–2030 годы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. В нём, в частности, говорится, что кабмину на реализацию постановления отводится полгода. Программа должна быть направлена на обеспечение экологической безопасности и на улучшение состояния окружающей среды. Также она коснётся изучения климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям.

Кроме того, речь идёт о необходимости обеспечить устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов. Должны быть проведены исследования источников и поглотителей парниковых газов и приняты меры по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.

Обеспечить при разработке и реализации программы <...> финансирование мероприятий, включённых в программу, за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию государственных программ, <...> а также за счёт бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников, — говорится в тексте указа.

Начиная с 2022 года правительство ежегодно до 1 мая должно докладывать президенту о ходе реализации программы. В соответствии с указом будет образован совет по реализации программы.

Документом утверждается состав совета программы. В него вошли в том числе вице-премьер Виктория Абраменко и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов — они назначены сопредседателями совета. Также его членами стали министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы Минфина Михаил Котиков, помощник президента Максим Орешкин, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр образования Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что значительная часть городов России страдает от загрязнённого воздуха. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, атмосферный воздух загрязнён в 48 городах страны.

Выступая на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», Абрамченко заметила, что правительство уже начало планировать расширение проекта после 2024 года. Что касается указанных городов, они были определены благодаря мониторингу ситуации.