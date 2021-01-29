В 48 городах России зафиксировано высокий уровень загрязнения воздуха

https://static.news.ru/photo/2d03acfa-623d-11eb-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительная часть городов России страдает от загрязнённого воздуха. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, атмосферный воздух загрязнён в 48 городах страны.

Выступая на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», Абрамченко заметила, что правительство уже начало планировать расширение проекта после 2024 года. Что касается указанных городов, они были определены благодаря мониторингу ситуации.

По итогам экологического мониторинга в ноябре 2020 года определены населённые пункты, где наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, — сказала вице-премьер.

Абрамченко пояснила, что первое место в этом списке занимает Челябинск — в уральском «миллионнике» уровень загрязнения самый высокий и наиболее негативно влияет на здоровье людей. На втором месте находится Нижний Тагил, а на третьем — Магнитогорск. Далее идут Норильск и Новокузнецк.

При этом, по словам замглавы правительства, за минувший год в проект было инвестировано свыше 78 млрд рублей, и экологический эффект составил 71 тысячу тонн. На столько сократился объём выбросов загрязняющих веществ в РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Абрамченко проинспектировала ход работ по рекультивации Челябинской городской свалки — самого опасного объекта в регионе по накопленному вреду для окружающей среды. Вице-премьер сообщила, что мероприятия по рекультивации и обустройству площадки завершатся до конца 2021 года, отступления от графика не ожидается.