Путин поручил принять меры дополнительной поддержки безработных

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Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для сдерживания роста стоимости на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Также глава государства распорядился рассмотреть вопрос о переносе сроков вступления в силу требования по обязательному оснащению городских автобусов тахографами.

Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопрос <...> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении, — говорится в сообщении....