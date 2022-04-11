Путин поручил принять меры дополнительной поддержки безработных
Путин поручил до 25 апреля отчитаться о дополнительных мерах поддержки безработных
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:17, 11 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки граждан, оказавшихся без работы после 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля. До 25 апреля кабмину необходимо доложить о решениях, касающихся дополнительной поддержки.
Правительству РФ проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад должен быть подготовлен до 25 апреля и далее — ежемесячно. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что массовые сокращения сотрудников в российских компаниях не планируются. Руководитель ведомства добавил, что в службы занятости такие уведомления не поступали.