Путин отметил подъём в отрасли дорожного хозяйства

https://static.news.ru/photo/f059d3d8-111a-11eb-bb26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, пожелал им «новых свершений» и отметил, что дорожный комплекс России в данный момент находится на подъёме.

Сегодня отечественный дорожный комплекс на подъёме. В рамках масштабных государственных программ обновляются федеральные, региональные, местные дороги, широко внедряются современные технологии, увеличивающие срок службы и износоустойчивость трасс, эффективность дорожного строительства, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что при использовании «передовых логистических и управленческих схем» дорожники будут успешно справляться с «ответственными задачами на благо России и её граждан».

День работников дорожного хозяйства традиционно отмечается в РФ в третье воскресенье октября.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин поздравил работников из сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс добился впечатляющих результатов за последние годы. Путин подчеркнул, что уже можно говорить о хорошем урожае зерновых культур по итогам 2020 года — он вновь превысит 120 млн тонн. По словам Путина, сегодня Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки.