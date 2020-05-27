В России 1,9 млн человек остались без работы

https://static.news.ru/photo/76608f2e-a02a-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Безработица в России достигла 1,9 млн человек. Рост числа людей, потерявших работу и официально вставших на учёт, президент РФ Владимир Путин назвал ожидаемым.

Количество официально зарегистрированных безработных в России растёт, здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это количество порядка 1 млн 900 тыс. человек, — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на экономике всех стран, так как снизились спрос и деловая активность, были заморожены «многие кооперационные связи и инвестиционные планы». Всё это неблагоприятно отразилось и на рынке труда.

Глава государства потребовал от правительства и глав регионов относиться к проблеме безработицы с «максимальным вниманием», чтобы сохранение рабочих мест и доходов российских семей стали для представителей всех уровней власти «важнейшими приоритетами в работе».

Как писал NEWS.ru, каждый пятый молодой человек в мире потерял работу на фоне распространения коронавируса. У тех, кто продолжает работать, на 23% сократилась занятость. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Международной организацией труда. Согласно им, с начала февраля 2020 года безработица среди молодёжи резко возросла. При этом девушки пострадали больше парней. На данный момент в мире насчитывается 267 млн безработных молодых людей. Кроме потери работы исследователи отмечают нарушение образовательного процесса и профессиональной подготовки у молодёжи. Также наблюдаются сложности с выходом молодых людей на рынок труда или при смене работы.