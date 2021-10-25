Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана. Соответствующий указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе говорится , что Игорь Бутман награждается орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Игорь Бутман родился в 1961 году. С 1999 года он является руководителем Московского джазового оркестра. Также он выступает в качестве продюсера и арт-директора ежегодных джазовых фестивалей «Триумф джаза» и Sochi Jazz Festival.

В 2004 году Бутман стал лауреатом Государственной премии РФ.

Ранее государственные награды за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Награждённые — сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.