Путин дал шанс мигрантам легализоваться в России Путин продлил для мигрантов сроки легализации в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин принял решение продлить срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, нарушившие миграционные правила, должны привести свой статус в соответствие с российским законодательством или покинуть страну. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая отсрочка касается тех, кто включен в реестр контролируемых лиц, то есть людей, утративших законные основания для пребывания в России. Изначально им нужно было легализовать своё положение либо выехать из РФ до 30 апреля этого года.

Теперь окончательный срок продлен до 10 сентября. Кроме того, на более позднюю дату, до 10 ноября, перенесено и время предоставления доклада президенту о результатах исполнения указа.